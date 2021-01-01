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Веб-студия "Rost-Sky"
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Создание сайтов в Ростове

Rostov Lider
Гарантии по договору.
Rostov Lider
Продвижение сайтов и реклама.
Rostov Lider
Долгосрочная поддержка клиентов.
Окупаемость наших сайтов - 1 месяц.
Сайт-визитка 1x
  • Безотказный сайт.
  • Простое решение.
  • Быстрый старт.
  • Настроенная реклама.Настроенная реклама.
  • Срок работ: 5 дней.
  • Цена: 15 000 р.
Развернуть тариф Подробности
Цель проекта:
  • Простая формула бизнеса в Сети.
  • Директ - источник клиентов.
  • Быстрый старт без больших вложений.
  • Потенциал дальнейшего роста.
Свойства:
Close
Выгода:
Подробнее о тарифе
×
SEO оптимизация.
Для получения первых мест в поиске и целевого трафика из органической выдачи ресурс должен иметь глубокую проработку, которая в рекламном проекте отсутсвует.
Ведение проекта
Тонкая настройка директа, корректировка веб-дизайна специалистом позволят в купе с правильным расположением информации получить максимальную отдачу.
Маркетинг 2021.
Мобильный сегмент имеет огромное значение. Полная адаптивность. Быстрая загрузка. Структура лэндинга.
Рекламный бюджет.
Бюджет на Direct/Google Ads обязателен и включен в стоимость продвижения. На сегодняшний день это главный источник целевого трафика.
Подбор ключевых слов
Определяет наличие целевого трафика, который усиливает положительные показатели поведенческих факторов.
Лидер Поиска 2x
  • Надежный бизнес.
  • Первый в поиске.
  • Одобрен Яндекс/Google.
  • Для продвижения.Для продвижения.
  • Срок работ: 10 дней.
  • Цена: 37 000 р.
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Цель проекта:
  • Первые места в поиске.
  • Базовое требование успешного бизнеса.
  • Охватить до 50% целевой аудитории.
  • Возможность подключения рекламы.
Свойство:
Close
Выгода:
Подробнее о тарифе
×
Оптимизация для рекламы.
В любое время можно вдвое увеличить отдачу от проекта, выделив бюджет на рекламу в интернете.
Скорость загрузки.
Web-сайт создается без применения шаблонов, что обеспечивает высокую скорость работы, оптимизацию, полное отсутствие сбоев.
Основа успешного бизнеса.
Ставка на одну рекламу создает огромные риски из-за растущей конкуренции и цены клика. Топ поиска гарантирует стабильный доход в любых условиях.
Требования поисковых систем/
Уровень конкуренции запределен. Чтобы получить клиентов необходимо соответствовать строгим требованиям по объему и уникальности контента, юзабилити.
Заходы с поиска.
Каждый клик в direct стоит денег. Поиск обеспечивает круглосуточный, бесплатный трафик.
Для бизнеса 3х
  • Мощная отдача.
  • Полноценный проект.
  • Гарантия прибыли.
  • Реклама+продвижениеРеклама+продвижение
  • Срок работ: 15 дней.
  • Цена: 70 000 р.
Развернуть тариф Подробности
Цель проекта:
  • Рост продаж на 30% за счет отзывов.
  • Выход в ТОП по ВСЕМ ключевым запросам
  • Снизить цену лида в 3 раза.
  • Охватить до 100% целевой аудитории.
  • Гарантия результата.
Свойство:
Close
Выгода:
Подробнее о тарифе
×
Адаптивность.
Проект разрабатывается на основе чистого программного кода. Отсутствие шаблонов дает легкость, мгновенный отклик, адаптивность.
Рекламный бюджет.
Бюджет на Direct/Google Ads обязателен и включен в стоимость продвижения. На сегодняшний день это главный источник целевого трафика.
Скорость загрузки
Мобильный сегмент имеет огромное значение. Все веб-страницы должны быстро загружаться, а веб-сайт в целом бесперебойно работать с сохранением юзабилити.
Требования поисковых систем
Уровень конкуренции запределен. Чтобы получить клиентов необходимо соответствовать строгим требованиям по объему и уникальности контента, юзабилити.
Система отзывов.
Положительные отзывы и рекомендации в Интернете поднимают на 30% уровень продаж. Важное условие успешного бизнеса.
Результат для бизнеса:
Первые места сайта в поиске
Первые места в поиске
Реклама в интернете
Заказы клиентов
с первого дня
Видимость предложений фирмы 24 часа в интернете
Вероятность звонка увеличена в 2 раза.
Повторные заявки из соцсетей
Повторные заявки из соцсетей
Положительные отзывы в интернете
Положительные отзывы в интернете
Продажи в интернете через сайт
Надежный и стабильный бизнес
Гарантии
Работаем официально.
Все прописано в договоре.
Ваши права защищены.
А еще наши веб-сайты это:
Высокие скорости
Мгновенный отклик
Безотказная работа
Полная адаптивность
Продающий дизайн
Надежный результат
Никаких шаблонов. Только эффективный, продающий дизайн!
Так будет выглядеть Ваш web-сайт
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Как устроен бизнес в интернете.
Чтобы сайт заработал его должны УВИДЕТЬ покупатели.
В интернете УЖЕ тысячи сайтов, новичок попадает в самый конец очереди. Запомните первое правило успешного бизнеса:
Зарабатывают ТОЛЬКО те, кто на ПЕРВЫХ местах.
Клиенты приходят по двум основным каналам трафика:
  • Реклама.
  • Первые места в поиске.
Объявления
рекламы
  • Звонки покупателей с первого дня!
  • Поставщик 50% всех возможных заказов.
  • Высокая себестоимость получения клиента.
  • Итог для бизнеса: быстро, но дорого!
Первые места
в поиске
Основа успешного бизнеса
  • Бесплатный трафик. Очень низкая себестоимость получения клиента.
  • Поставщик 50% всех возможных заказов.
  • Доверие. Крупные контракты от серьезных фирм.
  • Итог: медленно, но очень надежно!
Реклама + №1 в поиске
гарантируют выгодный бизнес.
  • Cайт виден одновременно и в рекламном блоке и в поиске.
  • 100% охват целевой аудитории. Работают оба основных канала трафика.
  • Вы единственный привлекаете к себе внимание.
  • Вероятность звонка увеличена вдвое.
  • Итог: максимум заказов по минимальной себестоимости.
Мало привести людей на сайт. Нужно максимально увеличить шанс совершения ими покупки. Это залог прибыльного бизнеса.
Отзывы в интернете - доверие покупателей!
В открытом доступе
  • Система положительных отзывов на независимых площадках.
  • Контроль над репутацией фирмы.
  • Высокий уровень доверия покупателей.
  • Итог для бизнеса: рост продаж на 30%
Бизнес-профили
в социальных сетях
Для чего нужны социальные сети?
  • Клиенты компании объединены в группы, с которыми удобно работать.
  • Получение стабильных повторных заказов. (Акции, скидки.)
  • Увеличение средней длины чека, за счет продажи доп. услуг/товаров.
  • Итог: стабильный, постоянный доход.
Цены на создание сайтов. Сроки.
Сайт-визитка
рейтинг создаваемого сайта
  • Настроенная реклама.
  • Цена: 15 000 р.
  • Сроки: 5 дней.
  • Продвижение: по желанию.
Подробнее
Лидер Поиска
рейтинг создаваемого сайта
  • Первые места в поиске.
  • Цена: 37 000 р.
  • Сроки: 10 дней.
  • Продвижение: 10 000 в месяц.
Подробнее
Для бизнеса
рейтинг создаваемого сайта
  • Реклама + №1 в поиске.
  • Цена: 70 000 р.
  • Сроки: 15 дней.
  • Продвижение: 25 000 в месяц.
Подробнее
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Месяц предоставляем клиентов бесплатно!
Высокое качество даёт результат. Дешевые решения - расходы.
Гарантирует прибыль: продвижение+реклама.
Продвигайте веб-сайт! Только так Вы получите клиентов!
  • Реклама - заказы незамедлительно. Без нее бизнес не заработает!
  • SEO - удвоит число заказов и втрое снизит себестоимость каждого!
  • Услуга продвижения комплексная, в нее входит:
    1. Первые места в органической выдаче!
    2. Настройка и ведение контекстной рекламы. Быстрый старт.
    3. Полное обслуживание сайта. Обновление, развитие.
    4. Отзывы о компании. Вам должны доверять - от этого зависят продажи!
    5. Защита от скликивания. Повышение рейтинга, получение внешних ссылок.
    6. Создание сайта в Ростове рекомендованного Яндекс/Google - успех бизнеса.
Цена: от 4 000 р. в месяц. (Бюджет на рекламу уже включен в стоимость)
Заказы из Интернета. Гарантия результата. Звоните: +7(918)561-07-85.
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  • Например "pochta@yandex.ru"


  • Согласен на обработку введенных данных
Результат стоит денег.
Чтобы Вы могли сделать будь у Вас сайт?
  • Получать звонки клиентов в ежедневном режиме.
  • Укреплять стабильность и надежность бизнеса.
  • Реализовывать стратегию доминации на рынке.
  • Популяризировать свой бренд.
  • Значительно повысить свой бизнес-статус.
  • Продвигать и рекламировать товары/услуги.
  • Получать отзывы и рекомендации от покупателей.
  • Выстраивать и реализовывать стратегию роста прибыли.
Заказать сайт в 2021 году - сделать бизнес успешным
Почему тариф "Для бизнеса" - лучшее решение?
Это максимум клиентов по минимальной себестоимости
Первые места сайта в поиске
Первые места в поиске
Реклама в интернете
Заказы клиентов
с первого дня
Видимость предложений фирмы 24 часа в интернете
Вероятность звонка увеличена в 2 раза.
Повторные заявки из соцсетей
Повторные заявки из соцсетей
Положительные отзывы в интернете
Положительные отзывы в интернете
Скидка на создание сайта
Стоимость продвижения: 25 000 в месяц.
Много ли это - 25 000 рублей. в месяц?
Это зарплата обычного сотрудника.
Только ЭТОТ сотрудник:
  • Ежемесячно станет приводить фирме новых клиентов.
  • Втрое увеличит число заказов через год.
  • Покажет предложения фирмы всей целевой аудитории. 100% охват!
  • С помощью отзывов обеспечит доверие покупателей и рост продаж на 30%!
  • Возьмет под контроль репутацию компании.
Сайт фирмы - как опытный сотрудник-маркетолог
А еще проект для бизнеса это:
Уникальное Торговое Предложение(УТП) + прибыль Средней Длины Чека(СДЧ)
  • Этим Вы отличаетесь от конкурентов. Демонстрация возможностей в своей области.
  • УТП - первоначально захватывает внимание.
  • Запоминаетесь среди других предложений. Яркая отличительная особенность бизнеса.
  • СДЧ - продажа сопутствующих товаров-услуг.
  • Удерживает внимание пользователя. Каждая сделка даёт > прибыли.
УТП + средняя длина чека в дизайне сайта.
Используем в Интернете два главных источника заказов.
Контекстная реклама - директ.
  • Заказы со старта проекта. Основной рабочий инструмент.
  • Google Ads/Яндекс.Директ - 60% лидов.
  • Профессиональное ведение директа снижает цену клика на 40%.
  • Снижение пустых заходов. Повышение общей эффективности.
  • Защита от скликивания. Ежедневный контроль за расходом бюджета.
рекламные блоки в поисковой выдаче
SEO - органическая выдача.
  • Первые места в поиске приведут дополнительно до 40% клиентов. Это самые надежные лиды.
  • Снижает себестоимость каждого заказа втрое!
  • Многие принципиально не кликают на рекламу. SEO дает уникальный трафик, включая запросы, по которым реклама не показывается из-за низкого CTR.
  • Заказать создание сайта в Ростове-на-Дону для SEO - сделать бизнес стабильным и выгодным.
Блок органической выдачи в поиске
Директ+SEO на 100% усиливают друг друга.
  • Cайт виден одновременно и в рекламном блоке и в поиске.
  • Создание мотивации - Вы выделяетесь среди других предложений.
  • Вы представлены дважды на 5 первых местах.
  • Пользователь просмотрит все варианты и снова вернется к Вам.
  • Эффект Реклама+SEO повышает продажи на 100% и делает бизнес надежным и успешным.
График эффективности совместного использования SEO и контекстной рекламы
Нужны не только заходы. Заказы обеспечивает продающий дизайн.
Создание продающего web-сайта!
  • Организовать множество заходов - половина успеха, правильный веб-дизайн превратит заходы в реальные лиды.
  • Пользователь ищет конкретное предложение. На первом экране должен быть точный ответ на введенный запрос.
  • Своя страница под каждую поисковую фразу. Изображение товара/услуги, схема работы, цена и телефон чтобы позвонить. Все остальное расфокусирует внимание, снижает процент целевого действия.
  • Помните - предложений в Сети сотни. Заказать изготовление продающего web-сайта - значит сделать клиенту конкретное, четкое предложение. Иначе пользователь просто вернется к результатам поиска и откроет следующую ссылку.
Пример продающего веб-дизайна
Соцсети - важный элемент интернет-бизнеса.
Социальные сети - SMM раскрутка.
  • База, объединяющая постоянных клиентов.
  • Подбор площадки с подходящей ЦА.
  • Прямой контакт с покупателями. Соцсети созданы для общения.
  • Группы в соцсетях - источник повторных заказов, увеличение конверсии.
  • Создание сайтов в Ростове-на-Дону обеспечивает эффективную работу групп в соцсетях.
SMM раскрутка, социальные сети, создание группы в соцсетях.
Отзывы и рекомендации - дают бизнесу 30% увеличение заказов.
Мировой тренд - рост конверсии!
  • Для Вас важно доверие покупателей?
  • Как думаете, вероятность заказа повысится если пользователи прочтут о фирме положительные отзывы?
  • Защита репутации фирмы - надежность бизнеса. Никто не застрахован от происков конкурентов и негативных высказываний.
  • Создание системы площадок в Интернете с рекомендациями - гарантия доверия потенциальных покупателей.
  • Как результат - рост продаж на 30%.
Система отзывов крауд-маркетинга
Почему Вы получите вдвое больше клиентов?
Мы используем ВСЕ возможности по максимуму!
  • Большинство веб-студий дает только рекламу.
  • Без продвижения Вы теряете 40% клиентов.
  • Мы знаем как создать сайт для продвижения.
  • Директ+SEO на 100% усиливают друг друга.
  • Благодаря отзывам Вы на треть увеличите продажи.
  • Продающий дизайн - высокая конверсия.
  • Группа в соцсетях - повторные заказы.
источники целевого трафика
Половинчатые решения не изменят ситуацию!
Закажите создание сайта СЕЙЧАС и первых клиентов получите уже через месяц.
Ключевые показатели web-сайтов для бизнеса 2021г.
Скорость
скорость загрузки сайта
  • Мгновенный отклик.
  • Max. скорость загрузки.
  • Адаптивный дизайн.
Отзывы о компании
отзывы о компании
  • Размещение отзывов в Сети.
  • 30% рост продаж.
  • Высокий уровень доверия.
Продающий дизайн
продающий дизайн сайт
  • Конкретные предложения.
  • Эфективно продает.
  • Удобный для пользователя.
Портфолио - создание сайтов в Ростове, одобренных поисковыми системами.
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Сроки реализации проекта
  • Качественный проект - это залог успеха, основа будущего здания. Мы занимаемся интернет-ресурсами для ведения бизнеса, наша цель - привести Вам клиентов. Сроки разработки сайта фиксированы - от 5 до 15 дней.
  • Не ведитесь на обман - быстрая отдача, быстрая раскрутка - миф. Это серьезный бизнес, ранее чем через 6 месяцев поисковые системы не дадут трафик в силу прописанных в них скриптов. При условии максимально активной раскрутки.
  • Яндекс.Директ и Google Ads основополагающий инструмент. При грамотном использовании они обеспечат окупаемость продвижения.
  • Получить стабильную хорошую отдачу можно ТОЛЬКО при долгосрочном бизнесе. Интернет - главный источник дохода, но получают его только обладатели первых мест.
Схема работы
  • Веб-студиям не нужен офис, они работают как интернет-магазин, потому что это выгодно и удобно - нет арендной платы, других расходов, в результате цены намного ниже.
  • "Говорить то, что клиент хочет услышать, а потом постепенно вытягивать деньги" - это не для нас. Мы называем РЕАЛЬНЫЕ сроки и требуемые вложения для достижения цели.
  • Обговариваем детали, присылаете материалы на e-mail.
  • Веб-сайт должен успешно продавать, для этого мы предложим подходящий дизайн.
  • Изготовление сайта без доплат и нарушения сроков.
  • ИП. Готовы заключить договор.
  • Остались сомнения? Предоставим действующие проекты, позвоните напрямую, дела скажут намного лучше любых слов.
Стратегия развития
  • Создание даже самого качественного сайта не приведет клиентов. Веб-проект нужно РЕАЛИЗОВЫВАТЬ, выводить его в ТОП поиска где концентрируется ВЕСЬ сетевой трафик.
  • Мы заинтересованы в скорейшем достижении цели, довольный клиент оплачивает наши услуги.
  • Основа успеха - динамичное развитие. Новые страницы, новые уникальные тексты, внешние ссылки, рост рейтинга.
  • Поведенческие факторы напрямую влияют на конверсию и ранжирование. Задача - сделать сайт интересным, удобным, привлечь максимальный целевой трафик.
  • Большинство заказов дают низкочастотные ключевые запросы. Рейтинговый ресурс будет автоматически выходить по всем из них. Помните - люди не любят рекламу.
Подробности о раскрутке web-сайта
Продвижение сайта - основа ведения бизнес-проекта в Интернете. Не важно большой или малый у Вас бизнес, самостоятельно привлечь клиентов не получится, а бесконтрольное использование контекстной рекламы быстро разорит. Заказав создание сайта и продвижение Вы получите:
  • Рост трафика, повышение качества, вывод ключевых запросов в ТОП 3 органической выдачи.
  • Ведение контекстной рекламы. Текущие условия вынуждают пользоваться контекстной рекламой, сейчас она источник 60% целевого трафика, но цена клика очень высока. Мы кардинально снизим затраты и сделаем так, чтобы Ядекс.Директ и Google Ads не разоряли, а приносили прибыль.
  • Приобретение SSL-сертификата, переход на безопасный протокол. Заказывая создание проекта в веб-студии "Рост-Скай" получаете All inclusive.
  • Создание защиты от скликивания. Вы платите за каждый клик, мы заблокируем клики конкурентов, что не позволит слить Ваш бюджет.
  • Администрирование web-сайта, наполнение его новой информацией, изменение старой, работа с контентом, добавление новых уникальных страниц со своим семантическим ядром. Создание бизнес-проекта.
  • Обслуживание проекта. Защита от сбоев, контроль работы хостинга, резервное копирование баз данных, техническая поддержка.
  • Крауд-маркетинг. Важнейшая составляющая успеха, отслеживаемая поисковыми системами. Размещение отзывов о компании напрямую определяет рейтинг и ранжирование веб-сайта, а так же доверие со стороны потенциальных покупателей.
Мы предлагаем создание интернет-ресурса в Ростове-на-Дону под ключ

Подключение SSL сертификата.

Заказать создание современного сайта - значит включить в бюджет и выпуск SSL сертификата. Таковы рекомендации поисковых систем - проект должен работать по протоколу HTTPS в обязательном порядке, т.к. это отвечает требованиям безопасности. Работа по протоколу HTTP скажется на сетевом трафике, а недостаточный уровень доверия вызовет множество отказов и значительно ухудшит поведенческие факторы. Студия веб-дизайна "Rost-Sky" обеспечит все работы по проекту под ключ, заказчику не придется сталкиваться с подобными вопросами. Если заказывать выпуск SSL сертификата отдельно, то его цена будет от 3000 р. Мы предлагаем создание в Ростове сайта под ключ. Верификация различается по степени доверия:
  • DV – минимальная проверка, подтверждается безопасность домена.
  • OV – разработка для бизнеса, подтверждается реальность существования компании.
  • EV – изготовление сопряжено с рядом трудностей. Максимальная степень доверия.

Источники целевого трафика.

Бизнес в Интернете работает по очень сложной схеме, и чтобы создание сайта стало гарантом прибыли важна не какая-либо отдельная услуга, продвижение или директ, а грамотный, комплексный подход к делу с анализом Google Analytics 4 и MatrixNet в Яндекс.Метрики. Прибыль зависит:
  • От объема целевого трафика.
  • От качества его обработки, конверсии.
Стабильный доход получится ТОЛЬКО если выжать максимум из всех возможностей и использовать CRM Яндекс.Бизнес.
  • Яндекс.Директ/Google Ads основа бизнеса. Быстро, эффективно, дорого.
  • Органическая выдача - еще 40% лидов.
  • РСЯ - дешевые переходы по баннерам.
Чтобы каждый заход имел максимальный шанс стать лидом для фирмы нужно заказать продвижение, использовать структуру юзабилити для конверсии, разработанную при создании ресурса, и систему отзывов в открытом доступе.
Схема работы веб-студии "Rost-Sky"
Обсуждение целей и задач
Выбор макета-дизайна
Сбор информации
Заключение договора
Изготовление сайта

Цели создания сайта

Заказать создание сайта в Ростове-на-Дону можно лишь имея конкретную цель. Спросите себя - какова она? Что ресурс должен делать? Просто висеть в Интернете, как миллионы других подобных, или активно привлекать клиентов? Чтобы web-сайт работал нужно вывести его на лидирующие позиции по рейтинговым ключевым запросам, иначе его никто не увидит и соответственно ничего не закажет. Это создание бизнес-проекта. Но есть и другие цели:
  • Подробная информация для тех кто знает доменное имя или же получил от Вас ссылку на интернет-сайт. Сайт-визитка.
  • Требования законодательства, если предоставляются организацией платные услуги. Создание веб-страницы в Интернете.
  • Есть продукция и хотите ее быстро реализовать. Стоит заказать сайт Landing Page.
  • Наиболее распространенная цель - получение лидов. Создание бизнес ресурса. Интернет давно стал их основным источником, так как здесь все ищется с помощью обычного браузера.
Если Ваша цель поиск клиентов - у нас можно заказать создание ресурсов в Ростове-на-Дону рекомендованных Яндекс/Google, соответствующие тарифы и услуги, так как самостоятельно, без помощи специалиста, раскрутить даже самый простой проект невозможно. Первые позиции в органической выдаче давно заняты, как минимум сетевыми каталогами. Предоставляем для клиентов услуги хостинга.
Стратегия развития: специалисты ведут проект - стабильный рост компании.

Значение Яндекс.Директ и Google Ads.

Создание сайтов в Ростове-на-Дону в 99% случаев ставит перед собой цель получение прибыли, лидов, заказов из Интернета. Это возможно при соблюдении двух составляющих:
  • Ваши предложения должны увидеть.
  • Ваши предложения должны понравиться.
Все предельно просто. Сложности начинаются с первым пунктом. Заработать желают все, уровень конкуренции запределен, а вот просмотра удостаиваются лишь обладатели самых верхних позиций, ибо дальше почти никто не кликает. Верхние позиции – 2-4 места контекстной рекламы, и 1-3 в органической выдаче. Многие уверены, что можно обойтись только РСЯ, Яндекс.Директ и Google Ads. Давайте разберемся.

Плюс контекстной рекламы.

  • Контекстная реклама необходима, это факт. Главная рабочая лошадка. Дает 60% сетевого трафика.
  • Заказы будут сразу. Не нужно ждать, лиды уже сейчас!
  • Возможность задействовать сразу множество площадок. РСЯ, соцсети.

Минусы Яндекс.Директ и Google Ads.

  • Огромные затраты. Все хотят попасть в рекламные блоки, а в них всего 4 места, цена клика растет, много случаев скликивание объявлений конкурентами.
  • Люди не любят рекламу. Многие на нее не обращают внимание принципиально, а это явная потеря клиентов.
  • Множество пустых кликов, а за каждый приходится платить.
  • Потеря лидов. Обычные люди, покупатели, редко могут грамотно сформулировать запрос, напишут как им придет в голову, а такие ключевые запросы Яндекс.Директ и Google Ads просто не смогут обработать из-за CTR или низкой эффективности заголовков объявления. Опять же потеря возможных заказов.
Вывод прост – необходимо заказать оба инструмента, SEO-продвижение и директ крайне важны. Только их грамотное совмещение даст результат. Для этого потребуется время и вложения, серьезный долговременный подход. Иначе бизнес в Интернете не для Вас.

Значение веб-дизайна. Как продавать в Интернете.

Открыть свой веб-сайт - значит мыслить с точки зрения маркетинга. В большинстве случаев заказчики делают одну весомую ошибку – они подходят к изготовлению сайта как созданию некоего магазина, пусть и в онлайне, без понимания продающего дизайна. И требуют свой магазин соответствующе оформить, чтобы посетителям было приятно в нем находиться. Желание очевидно логичное и абсолютно правильное для оффлайна, но ошибочное для Сети, создание не достаточно качественного ресурса. Почему коммерция уходит в Интернет? Потому что это удобно.


Быстро совершить покупку, сделать заказ, не выходя из дома, при этом получить всю необходимую информацию. Ключевое слово – быстро. Никому нет дела, как в онлайне оформлен Ваш магазин, иначе такие бы порталы как Avito ничего бы не продали, в Сети важно лишь одно – КОНКРЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ и подкрепить его отзывами крауд-маркетинга.

Как выглядит правильное предложение

  • Четкая фотография товара/услуги. Человек должен понимать, что он приобретает, а зрительный образ – 90% успеха.
  • Краткое описание и цена. Что конкретно покупатель получит и сколько нужно заплатить.
Вот максимально эффективная формула продаж в Сети. Всё остальное по сути лишь отвлекает посетителя и уменьшает шансы на совершение целевого действия. Именно так Avito и другие порталы зарабатывают миллионы каждый день.

Требования к web-сайту.

Мы уже сказали – ключевое слово успешной торговли – быстро. А значит заказать создание сайтов в Ростове-на-Дону необходимо при соблюдении таких требований как:
  • Быстрая загрузка. В том числе и на смартфонах в 3g сетях.
  • Высокая скорость работы. Верный способ существенно снизить конверсию – заставить пользователя ждать пока контент откроется, подгрузится.
  • Безопасность и стабильность. Создание надежного интернет-проекта. Работа без сбоев 24 часа в сутки.

Дополнительные услуги веб-студии "Лидер"

SMM-раскрутка в социальных сетях
SMM раскрутка
аудит сайта
Аудит проекта
интернет-маркетинг
Интернет-маркетинг
регистрация в каталогах
Регистрация в каталогах
разработка логотипа для сайта
Разработка логотипа

Домен и хостинг.

Если решили сделать сайт то стоит серьезно подойти к выбору доменного имени. В отличие от хостинга его изменить будет невозможно без потери всего наработанного к тому времени. Вы раскручиваете не веб-дизайн, или контент, а именно домен. Хостинг же обеспечивает стабильную, быструю работу.

Каким должно быть доменное имя.

Простым и понятным. Пройдет время, проект станут узнавать, автоматически начнется процесс брендирования, поэтому к домену предъявляются следующие рекомендации:
  • Короткое название. Так его проще запомнить и найти.
  • Название со смыслом. В нем должно содержаться либо наименование продукта, либо фирмы.
Сложно придумать? Мы поможем!


Домен должен приобретаться на владельца web-сайта, его цена начинается от 140 р., продление через год от 600 р.

Выбор хостинга.

Хостинг – это парковочное место в Сети для разрабатываемого веб-сайта. Его можно относительно легко поменять при необходимости. Хостинги различаются по стоимости, надежности и списку предоставляемых услуг. Важно чтобы обеспечивалась:
  • Быстрая, стабильная работа. Достаточная мощность процессоров на серверах и выделенной оперативной памяти.
  • Круглосуточная техподдержка. Выбор SSL-сертификата.
  • Такие дополнительные услуги как базы данных, выделенные ip-адреса, подключение ssl сертификата, PHP-интерпретатор.
Мы готовы предложить надежный хостинг. Весь комплекс услуг. В большинстве тарифов его стоимость включена уже в общую цену. Обе услуги приобретаются на год с последующим продлением.

Цена создания сайтов

Бизнес в нашей стране во многих сферах стоит «на цыпочках». Чтобы остаться на плаву предприниматели вынуждены запредельно снижать стоимость товаров/услуг, иначе их никто не сумеет заказать, у людей нет денег. Веб-индустрия не исключение и если объяснить наши тарифы по-простому:
  • «Рекламный» - минимальная стоимость при сохранении должного качества. Заказчику так же придется поработать с предоставлением контента.
  • «Лидер Поиска» - больше возможностей, сетевой трафик, здесь мы всё сделаем сами.
  • «Для бизнеса» - полноценная разработка сайта в Ростове-на-Дону, такой, какая она и должна быть в современных реалиях. Весь комплекс необходимых услуг по минимальным ценам. В результате Вы получите ВСЕ возможности, без ограничений
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Внешние ссылки.

Их наличие - залог высокого рейтинга! Хороший рейтинг напрямую отражается на количестве сетевого трафика, то есть потенциальных заказов. Раскрутка требует времени, и речь о наличие внешних ссылок для интернет-проекта зайдет не ранее чем через пол года после его старта, иначе поисковые системы применят санкции одного из фильтров. Естественными внешними ссылками считаются те, что проставили каталоги и справочники в Интернете, причем доверенные и проверенные. Наибольшую ценность представляет ссылочная масса с тематических ресурсов, вот почему тариф «Для бизнеса» имеет гораздо больше возможностей и привлечет в разы больше заказов.

Установка SSL-сертификата.

Его подключение обязательное условие хорошего ранжирования, так как позволяет перейти на безопасный протокол https. Минимальная стоимость 3000 рублей в большинстве тарифов он уже включен в общую цену.
Уникальное Торговое Предложение - цепляет внимание.
Средняя длина чека - доп. опции гарантируют заказ и увеличивают прибыль.
Отличие в уровне доходности бизнеса.
Отзывы о веб-студии "Rost-Sky"
отзывы о веб-студии Rost-Sky
Работаю с веб-студией «Рост Скай» уже много лет и для нашей компании это очень хорошее и выгодное сотрудничество. Мы начинали практически с пустого места, друзья посоветовали, чтобы быстро раскрутить свой бизнес, заказать сайт и попробовать поискать клиентов в Интернете, что и было реализовано на практике. Первый год был самым трудным, но потом проект стал приносить стабильный клиентский трафик, благодаря которому мы вышли на совершенно новый уровень развития. В настоящий момент наша компания имеет представительства в 10 регионах страны, более 20 своих собственных ресурсов и реализует планы по дальнейшему развитию."

 

Геннадий Погорелец глава компании «РостМаш» Ростов-на-Дону.
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Россия, Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 142


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