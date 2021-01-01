Значение веб-дизайна. Как продавать в Интернете.
Открыть свой веб-сайт - значит мыслить с точки зрения маркетинга. В большинстве случаев заказчики делают одну весомую ошибку – они подходят к изготовлению сайта как созданию некоего магазина, пусть и в онлайне, без понимания продающего дизайна
. И требуют свой магазин соответствующе оформить, чтобы посетителям было приятно в нем находиться. Желание очевидно логичное и абсолютно правильное для оффлайна, но ошибочное для Сети, создание не достаточно качественного ресурса. Почему коммерция уходит в Интернет? Потому что это удобно.
Быстро совершить покупку, сделать заказ, не выходя из дома, при этом получить всю необходимую информацию. Ключевое слово – быстро
. Никому нет дела, как в онлайне оформлен Ваш магазин, иначе такие бы порталы как Avito ничего бы не продали, в Сети важно лишь одно – КОНКРЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ и подкрепить его отзывами крауд-маркетинга
.
Как выглядит правильное предложение
- Четкая фотография товара/услуги. Человек должен понимать, что он приобретает, а зрительный образ – 90% успеха.
- Краткое описание и цена. Что конкретно покупатель получит и сколько нужно заплатить.
Вот максимально эффективная формула продаж в Сети. Всё остальное по сути лишь отвлекает посетителя и уменьшает шансы на совершение целевого действия. Именно так Avito и другие порталы зарабатывают миллионы каждый день.
Требования к web-сайту.
Мы уже сказали – ключевое слово успешной торговли – быстро. А значит заказать создание сайтов в Ростове-на-Дону необходимо при соблюдении таких требований как:
- Быстрая загрузка. В том числе и на смартфонах в 3g сетях.
- Высокая скорость работы. Верный способ существенно снизить конверсию – заставить пользователя ждать пока контент откроется, подгрузится.
- Безопасность и стабильность. Создание надежного интернет-проекта. Работа без сбоев 24 часа в сутки.